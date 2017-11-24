Силовики задержали привязавших гранату у двери главы столичного института

Сотрудники полиции и ФСБ задержали двух мужчин, привязавших гранату в подъезде жилого комплекса на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 24 ноября, агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Один из задержанных 21-летний москвич, ранее судимый за разбой, второй — 26-летний уроженец Узбекистана. По данным издания, 10 октября в приквартирном холле жилого комплекса «Аркада Хаус» на улице Островитянова была обнаружена осколочная граната РГД-5, прикрепленная к электрощитовой двери.

На этаже, где нашли боеприпас, в одной квартире проживают безработная женщина с несовершеннолетним ребенком, а в другой — основатель и директор Института иммунофизиологии, заведующий кафедрой аллергологии и иммунологии РУДН Реваз Сепиашвили и профессор этой же кафедры Татьяна Славянская. В остальных квартирах на момент происшествия жильцов не было.

После обнаружения опасной находки было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и покушении на убийство общеопасным способом.