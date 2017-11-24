Силовые структуры
 
«Лента.ру» теперь в Telegram. Без спама и SMS. Подписывайтесь!→
Последние новости
Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Школьники из Архангельска сняли попойку с сексом на видео и выложили в сеть
Футболист «Локомотива» облетит земной шар за 22 дня
«Черную пятницу» назвали угрозой экологии
Пассажирка родила на МЦК и получила проездной на год  
Растение-шпион создадут в США
Соловьев назвал Собчак проектом Кремля

Хромой убийца за час проломил головы двум пермякам

Перейти в «Мою Ленту»

В Перми ищут мужчину, который может прихрамывать на левую ногу или косолапить; по версии следствия, он причастен к нападениям на двух потерпевших в одном и том же квартале города. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Ночью 22 ноября в лесопарковой зоне, расположенной напротив дома № 29 по улице Чистопольская города Перми было обнаружено тело 31-летнего жителя Кировского района города Перми с многочисленными травмами головы. Кроме того, в этом же квартале был обнаружен 52-летний мужчина с травмами головы, который был доставлен в больницу, где скончался», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

«В совершении преступлений подозревается мужчина: на вид 30 лет, крепкого телосложения, рост около 180-190 см. При ходьбе может прихрамывать на левую ногу, либо косолапит», — отмечают в региональном управлении СКР.

Как пишет «УралПолит.Ru», нападавший проломил обеим жертвам головы. По данным издания «В курсе.ру», это произошло в течение одного часа.

17 ноября стало известно, что в Перми оперативники разыскивают особо опасного преступника, который поет своим жертвам песни Наташи Королевой. На счету злоумышленника не только кражи, но и убийство.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Перми ищут хромого преступника, убившего в Закамске за час двоих мужчин
В Перми разыскивают хромого убийцу, проломившего голову двоим мужчинам
Ворующий при помощи хитов Наташи Королевой преступник оказался убийцей
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:08Сегодня

Ничего себе поездочка

Почему москвичи все чаще становятся жертвами таксистов
11:1221 ноября

Найдена грабившая квартиры с помощью хомяка девочка

11:05Сегодня

Силовики задержали привязавших гранату у двери главы столичного института

14:0020 ноября

Полковника Захарченко начали прослушивать за три года до ареста

Силовые структуры00:0023 ноября
Умар Джабраилов

«Дальше буду жить красиво»

Сколько стоит пострелять у Кремля под кокаином, если вы Умар Джабраилов
19:5723 ноября

Дети дагестанской знати ввязались в перестрелку

16:2617 ноября

Казанец с травмами позвоночника и переломами ног сбежал из-под домашнего ареста

13:54Сегодня

Задержание главы женской ячейки исламистов в Петербурге попало на видео

Силовые структуры00:0922 ноября

Решили на троих

Известный питерский художник погиб из-за ревности студентки
20:2223 ноября

Появились подробности перестрелки в Дагестане с депутатом и детьми знати

17:1115 ноября

Пытавшийся скрыть ДТП за миллион рублей бывший полицейский осужден на Кубани

12:15Сегодня

Полковника ФСИН избили арматурой в Петербурге

Россия
«Я научу тебя дождю»
Кто учит российских инвалидов снимать большое кино
Пропавшего без вести школьника нашли в городской столовой
«Для них история — игрушка с лозунгом "Вперед! На Берлин!"»
Почему школьник из Нового Уренгоя был прав, пожалев солдат вермахта
Дошел до Берлина
Школьник пожалел солдата вермахта, а его затравили всей Россией
Чувашские власти исследовали позы грязных детей и многое поняли
Памятник «мальчику Коле из Нового Уренгоя» открыли в Тюмени
В России сократят число иностранцев
Все материалы
Мир
Сулейман КеримовЛазурно: российского миллиардера задержали в Ницце
Сулеймана Керимова подозревают в отмывании миллионов евро
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Австралийка за секунду до прибытия поезда спаслась от гибели
Американские школьники застукали учительницу Кокс за употреблением кокаина
Судьба генерала: Ратко Младич умрет в тюрьме
Он убивал мусульман тысячами и не щадил даже детей
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Саудовский принц нашел нового Гитлера на Ближнем Востоке
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ПлотницкийОтчалил: глава ЛНР сбежал в Россию
В Луганске стоят войска ДНР, Украина перешла в наступление
Комбат батальона «Призрак» рассказал о бое с украинцами на Светлодарской дуге
Пьяный школьник избил полицейского в Риге
Актер Зеленский обрушился с критикой на СБУ из-за сериала «Сваты»
Бегство Плотницкого в Москву связали с «Черной пятницей»
В сети появилось видео прилета главы ЛНР в Москву
Король Бельгии вспомнил ночевку на полу в киевской квартире
Все материалы
Экономика
Перегрелись
Почему Норвегия отказалась от нефтяных триллионов
Интернет с небес
Tele2 научилась превращать дождь в Wi-Fi
Шувалов призвал приготовиться к отмене санкций
McDonald's предложили признать иностранным агентом
Корпорация МСП поможет наладить сборку немецкой техники в Калуге
Защиту Улюкаева обвинили в попытках создать бессмысленный PR-фон
В «Ашане» обнаружили запретный сыр
Все материалы
Силовые структуры
Ничего себе поездочка
Почему москвичи все чаще становятся жертвами таксистов
Умар Джабраилов«Дальше буду жить красиво»
Сколько стоит пострелять у Кремля под кокаином, если вы Умар Джабраилов
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Силовики задержали привязавших гранату у двери главы столичного института
Хромой убийца за час проломил головы двум пермякам
Дети дагестанской знати ввязались в перестрелку
Задержание главы женской ячейки исламистов в Петербурге попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Додумались
Раскрыта настоящая причина чернобыльской катастрофы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Названы блюда предсмертного ужина Гитлера
Растение-шпион создадут в США
Названа неожиданная польза физических упражнений
Минобороны представило видео испытания новой противоракеты
Все материалы
Спорт
«Игоряна с сухаряном»
ЦСКА не оставил шансов «Бенфике», Акинфеев снял проклятие Лиги чемпионов
Надежда Карпова«У нас нет премий, как у мужиков»
Российская футболистка сбежала из Чертаново в Испанию и стала звездой
Американская скелетонистка заплакала от счастья после отстранения россиянки
Иранским тяжелоатлеткам разрешили соревноваться в хиджабах
Африканский игрок «Спартака» посчитал нормальным давать взятки в России
Отстраненный от Олимпиад российский лыжник похудел и отказался от Кубка мира
Зарезавший человека за оскорбление любимого клуба фанат получил тюремный срок
Все материалы
Культура
Признак оперы
Как Дмитрий Хворостовский стал главным оперным певцом России
Дон баритон
Умер Дмитрий Хворостовский — самый прославленный российский оперный певец
Научная фантастика заставила читателей поглупеть
Ума Турман пообещала историю о домогательствах и пожелала Вайнштейну мучений
Семья Хворостовского попросила поклонников жертвовать деньги
Авторы «Рика и Морти» рассказали трогательную историю мистера Жопосранчика
«Происходящее — форма женского освобождения»
Йоаким Триер о мистической драме про лесбийскую любовь и Бога
Все материалы
Интернет и СМИ
Кошмар уже сегодня
Смертоносные угрозы будущего ближе, чем кажется
Резвая бабушка зачитала трек «Скрррра па па» вместе с чернокожим рэпером
Малые повзрослели
Почему состарившиеся школьники-миллионеры уходят с YouTube
Австралийка съела половину бургера и обнаружила в нем личинки
Загадка со спрятавшейся в ветках змеей поставила в тупик пользователей сети
Россияне массово попросились в гроб «Питер»
Овечкин заявил об открытии сайта «Команды Путина»
Все материалы
Ценности
Демон распродаж
Тест «Ленты.ру»: вы алкоголик или шопоголик?
Названы магазины с самыми высокими скидками в «Черную пятницу»
Названы лучшие косметические бренды для шопинга в «Черную пятницу»
Самую большую в мире яхту для рыбной ловли спустили на воду
Bell & Ross сделал модель для фанатов ретрокаров
«Грязное старье» американца продали за полтора миллиона долларов
Бейонсе предложила повесить ее на елку
Все материалы
Путешествия
Второй нос
Попробовать 108 вин за четыре дня и не умереть
Россияне полюбили жениться за границей
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Польский хостел запретил вход евреям и приравнял их к ворам и предателям
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Японцев арестовали за секс в отеле
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Все материалы
Из жизни
Сомнительное удовольствие
Библейский потоп, ужасные казни и другие забавы в самых странных парках мира
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
«Девочку из России тут никто не ждет»
История сибирячки, перебравшейся в Нидерланды
Пассажир показал выпадающий из самолета иллюминатор
Австралийка назвала рак целебным и попала под шквал критики
Продавщица сразилась с бандитом на ножах
Избившего знакомую до полусмерти сталкера покарали
Все материалы
Муха не сидела!
Сколько стоят автомобильные «капсулы времени» спустя годы?
«Американец», который смог
Самые невероятные версии Chevrolet Corvette, от которых сносит крышу
Что. Вы. Наделали
Как мы потеряли идеальный Porsche и снова его нашли
Мистер Спок
Мы пощупали новейший Aston Martin Vantage и делимся первыми впечатлениями
Lada впервые попала в рейтинг любимых автобрендов россиян
Представлен новый Infiniti QX50 с революционным мотором
Компания Great Wall представила премиальный гибридный кроссовер
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Все материалы