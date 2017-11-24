Хромой убийца за час проломил головы двум пермякам

В Перми ищут мужчину, который может прихрамывать на левую ногу или косолапить; по версии следствия, он причастен к нападениям на двух потерпевших в одном и том же квартале города. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Ночью 22 ноября в лесопарковой зоне, расположенной напротив дома № 29 по улице Чистопольская города Перми было обнаружено тело 31-летнего жителя Кировского района города Перми с многочисленными травмами головы. Кроме того, в этом же квартале был обнаружен 52-летний мужчина с травмами головы, который был доставлен в больницу, где скончался», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

«В совершении преступлений подозревается мужчина: на вид 30 лет, крепкого телосложения, рост около 180-190 см. При ходьбе может прихрамывать на левую ногу, либо косолапит», — отмечают в региональном управлении СКР.

Как пишет «УралПолит.Ru», нападавший проломил обеим жертвам головы. По данным издания «В курсе.ру», это произошло в течение одного часа.

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