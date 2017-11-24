Научная фантастика заставила читателей поглупеть

Чтение научной фантастики ведет к ухудшению способности анализировать текст, понимать эмоции персонажей и сюжет. Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых Криса Галавера и Дэна Джонсона, опубликованного в журнале Scientific Study of Literature, пишет The Guardian.

150 участников эксперимента должны были прочитать текст из тысячи слов. Половина испытуемых получили рассказ, в котором персонаж заходит в ресторан и общается с людьми после того, как в местной газете опубликовали его письмо, в котором он выступил с резкой критикой общества. Во второй, научно-фантастической версии декорации меняются — герой находится на космическом корабле, населенном, помимо людей, андроидами и инопланетянами. Если в первом тексте присутствовало слово «дверь», то в другом оно было заменено на «шлюзовую камеру». Сюжет рассказов при этом был одинаковым.

После прочтения респонденты должны были объяснить, сочувствовали ли они герою повествования и как много усилий они приложили, пытаясь понять эмоции персонажей.

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«Перенос сюжета в мир научной фантастики резко понизил восприятие качества художественного языка, несмотря на то, что испытуемые читали одну и ту же историю в рамках сюжета и взаимоотношений между персонажами», — отметили авторы исследования. По их словам, читатели научной фантастики также хуже сопереживали героям рассказа и меньше пытались разобраться в причинах их поведения.

Ученые предположили, что некоторые люди, анализировавшие второй текст, ожидали более легкую историю из-за предубеждений насчет научной фантастики: «Они считают, что такая история не заслуживает внимания и не требует вдумчивого чтения, поэтому просматривают ее не так внимательно».