Первого эмиратского космонавта обучат в России

Первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пройдет подготовку в России. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Как уточнил министр, об этом договорились представители ОАЭ и «Роскосмоса». Других деталей Мантуров не привел.

В сентябре о возможной помощи Эмиратам в отборе и обучении космонавтов говорил директор пилотируемых программ «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

Гендиректор Космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби в том же месяце сообщал, что первого космонавта на орбиту страна рассчитывает отправить в 2021 году. В 2020-м страна, по словам аль-Ахбаби, планирует запустить космический аппарат на Марс.

Российский центр подготовки космонавтоа расположен в Звездном городке Московской области. Он работает с 1960 года, центру присвоено имя Юрия Гагарина.