Определена обладательница лучших оголенных ягодиц Кембриджа

В британском Кембриджском университете определили обладательницу лучших ягодиц. Ей стала студентка юридического факультета по имени Вита, сообщает The Daily Mail.

Девушке удалось набрать 24,32 процента голосов после того, как она попала в список из 10 главных претенденток на победу. «У меня не самая спортивная фигура, достаточно большая задница и ляжки. Это свидетельство того, как далеко мир продвинулся в признании разных стандартов красоты тел», — пояснила студентка. По ее словам, она сама часто страдала из-за своей внешности и на участие в конкурсе согласилась, чтобы испытать себя.

Фото: Cambridge News 1 /6

«Никогда даже не думала, что войду в десятку. Не говоря уже о победе», — рассказала Вита. Съемка проходила около футбольного стадиона и рядом с железнодорожной станцией, и каждый раз, когда около платформы останавливался поезд, фотограф бросал девушке пальто — прикрыться.

О проведении конкурса сообщалось 16 ноября. Он проходит в университете шестой раз подряд.

В прошлом году финалистами соревнования стали шесть студентов и шесть студенток. Отмечается, что участникам разрешили фотографироваться в нижнем белье, однако все представили на суд общественности обнаженные снимки.

Кембриджский университет — высшее учебное заведение в Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского университета) и крупнейших вузов в стране. В нем 31 колледж, они неофициально делятся на 16 «старых» (с датой основания между 1284 и 1596 годами) и 15 «новых» (дата основания между 1800 и 1977 годами).