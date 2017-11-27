Искусственный интеллект посоревновался с человеком в управлении беспилотником

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проверили, кто лучше управляет беспилотником — слабый искусственный интеллект (ИИ) или человек. Видео испытаний опубликовано на YouTube.

Проект готовили два года при поддержке Google, пишет The Verge. Для теста создали три беспилотника с именами персонажей комиксов издательства DC Comics: «Джокер», «Бэтмен» и «Найтвинг».

В целом, указывает The Verge, ИИ победил человека в искусстве управления дроном — он более уверенно и «мягко» проходил испытательную трассу. Но настоящему пилоту проще давались сложные трюки в воздухе, кроме того, ему требовалось меньше времени, чтобы завершить круг.

В тесте участвовал Кен Лу — член Drone Racing League, организующей гонки квадрокоптеров. По его словам, главная сложность состояла в том, что он быстро уставал.