Собака и енот призвали Россию пристегнуться

Красноярские сотрудники ГИБДД привлекли пса Рича и енота Майю, чтобы напомнить автомобилистам о необходимости пользоваться ремнем безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 27 ноября.

Региональное управление Госавтоинспекции приняло участие во всероссийской пропагандистской акции ведомства под названием «Пристегнись, Россия!». Для этого красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» предоставил двух питомцев — самоедскую лайку и енота — чтобы на их примере показать, как надо правильно пристегиваться.

Сотрудники ГИБДД рассказали порталу ngs24, что Рич порадовал их выдержкой и послушно сидел на пассажирском сиденье во время фотосессии. «А вот Майя много капризничала — рядом стоял столик с конфетками, и она к нему постоянно тянулась и не хотела позировать», — сказали они.

22 ноября в сети появилось видео, где полицейский пес Нитро из американского штата Алабама отжимается вместе со своими коллегами под песню Eye of the Tiger из фильма Сильвестра Сталлоне «Рокки 3». Ролик был снят в рамках флешмоба #9PMRoutine («Девятичасовая рутина»), с помощью которого полиция США хотела напомнить автомобилистам о необходимости запирать машины.