В Сингапуре сделали алкоголь из отходов производства тофу

В Национальном университете Сингапура создали алкогольный напиток из сыворотки, которая остается от производства сыра тофу. Об этом сообщает The Drinks Business.

Изобретение назвали словом sachi, которое можно перевести как «счастье», «блаженство». Производство занимает три недели. Сотрудники университета говорят, что у напитка фруктовый вкус, напоминающий вместе с тем сакэ — традиционный японский крепкий алкоголь на основе риса. Крепость нового вида алкоголя не уточняется.

Теперь ученые ищут алкогольные компании, которые были бы заинтересованы в производстве sachi.

The Drinks Business отмечает, что в азиатских странах остается огромное количество сыворотки от тофу, протеин и сахар из нее в конечном итоге попадают в воду и загрязняют ее.

В июне сообщалось, что студентка Национального университета Сингапура создала новый вид кислого пива с пробиотиками. Ее напиток способен нейтрализовать токсины и вирусы, а также поддержать иммунную систему.