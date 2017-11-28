Внезапно выпрыгнувший из воды крокодил набросился на туристку

Видео: Ally Bullifent / Facebook

Крокодил покусал туристку из Великобритании, гулявшую у ручья в Австралии. Ролик с неожиданным нападением рептилии выложила пострадавшая Элли Баллифент (Ally Bullifent) на своей странице в Facebook.

Примерно около 18:00 по местному времени на пляже Кейп Трибулейшен (Cape Tribulation) девушка снимала рыбу-бычка, резвящуюся на мелководье, пишет портал The Sun. Вдруг из ниоткуда появился полутораметровый гребнистый крокодил. Сперва он съел рыбу, а затем переключился на Элли и укусил ее в бедро. Туристку доставили в больницу, однако отпустили на следующее утро.

В октябре сообщалось, что гребнистые крокодилы в австралийском штате Квинсленд стали более агрессивными и практически перестали бояться людей.