Издевательства над малышами в итальянском детсаду попали на видео

Три воспитательницы детского сада в итальянском городе Верчелли (область Пьемонт) отправлены под домашний арест за издевательства над малышами. Доказательством унижений стала видеозапись, опубликованная La Repubblica.

На кадрах видно, как одна из подозреваемых дает пощечину ребенку. На звуковой дорожке, сопровождающей запись, слышны угрозы в адрес детей: «Я тебе так врежу, что все зубы вылетят!», «Я тебе сейчас шею сверну!» Всего воспитательницам инкриминируется 52 случая жестокого обращения с детьми в возрасте от трех до пяти лет. Некоторые из них — инвалиды.