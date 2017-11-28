Опубликовано видео из «пятизвездочной» тюрьмы саудовских принцев

Одиннадцать заключенных под стражу саудовских принцев и несколько крупнейших предпринимателей страны содержатся в роскошном отеле Ritz-Carlton в Эр-Риаде. Видео из места их содержания публикует BBC News.

Отмечается, что всего в отеле находятся под арестом около 200 человек, проходящих по делу о масштабной коррупции в королевстве. Такую меру избрал Национальный антикоррупционный комитет. Ведомство, возглавляемое крон-принцем Мохаммадом бен-Салманом, обладает правом расследовать, арестовывать, а также отслеживать и замораживать счета частных лиц, причастных к финансовым махинациям. Речь идет о злоупотреблениях на сумму около 100 миллиардов долларов.