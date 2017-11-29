Несущую смерть рыбам кровавую трубу сняли на видео

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Канадский телеканал CTV News опубликовал видеозапись, как в пролив, где живет лосось, сливают кровь, зараженную опасным для рыбы вирусом.

Сточную трубу неподалеку от рыбоперерабатывающего завода обнаружил фотограф и оператор Тэвиш Кэмпбел (Tavish Campbell). Кэмпбел нырял в пролив Дискавери Пасседж, чтобы посмотреть, как отходы изменили экосистему: «Я не знал, что это будет так уродливо и отвратительно. Вода блестела от чешуи и была наполнена сгустками крови».

Кэмпбел взял образцы загрязненной воды и отдал активистке и исследовательнице Александре Мортон, доставившей их на анализ в Атлантический ветеринарный колледж. Выяснилось, что в воде содержатся кишечные черви, а также вирус Piscine Reovirus, безопасный для людей, однако способный убить до 20 процентов популяции лосося.

Представитель рыбоперерабатывающего завода Дэйв Стоувер (Dave Stover) заявил, что не видел ролик Кэмпбела и не собирается его комментировать. Он подтвердил, что у завода есть сточная труба, но отметил, что предприятие имеет разрешение на ее размещение и соблюдает все экологические стандарты. Показать журналистам водоочистительные системы завода Стоувер отказался.