Крымчанам простили долги украинским банкам

Госсовет Крыма освободил жителей республики от задолженности перед украинскими банками в размере до пяти миллионов рублей. Законопроект приняли депутаты крымского парламента, сообщает ТАСС.

Полное списание долгов предусмотрено для социально незащищенных граждан, в том числе инвалидов, неработающих пенсионеров, опекунов несовершеннолетних.

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Кроме того, закон предусматривает процедуру урегулирования долгов свыше пяти миллионов рублей.

В июле Госдума приняла законопроект об уточнении правил погашения задолженности заемщиков из Крыма перед украинскими банками. Председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что документ внесли в связи с действиями в Крыму «так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия».

Тогда же глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что законопроект затронет интересы около 200 тысяч жителей полуострова.

После вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года кредитные организации Украины свернули работу на полуострове, прекратив любые финансовые операции, в том числе возврат вкладов.