Кадыров стал фигурантом дела о госперевороте в Черногории

Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова включили в уголовное дело о государственном перевороте в Черногории в 2016 году. Об этом сообщили лидеры оппозиции европейской страны в российский МИД, передают в среду, 29 ноября, «Известия».

Милан Кнежевич и Андрия Мандич, обвиняемые в подготовке госпереворота при содействии Москвы, направили в дипломатическое ведомство России письмо, в котором просят о поддержке. В нем они проинформировали, что Кадыров якобы тоже причастен к делу.

По версии черногорских прокуроров, чеченский лидер агитировал лидеров мусульманской общины страны за сотрудничество с «Демфронтом» с целью смены действующей власти.

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«Это попытка довести до конца сумасшедшую конспирологическую теорию о "российском следе" в черногорских выборах. Судебный процесс — способ оправдать политику правящего режима, которая отвечает интересам западных держав. Военные базы и антироссийские санкции нужны не черногорскому народу, а Вашингтону», — сказал председатель Демократической народной партии, лидер «Демфронта» Кнежевич.

В деле фигурируют еще 13 человек: двое граждан России (Эдуард Шишмаков и Владимир Попов), трое черногорцев и восемь сербов. Судебный процесс начался в июле.

В феврале специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил Москву в причастности к попытке госпереворота, который должен был произойти в октябре 2016 года. В тот же день британская The Telegraph сообщила, что спецслужбы России могут стоять за попыткой покушения на бывшего премьер-министра республики Мило Джукановича. В российском МИД все подобные заявления назвали безосновательными. В Кремле отметили, что о причастности Москвы к черногорским событиям не может идти речи.