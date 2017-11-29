Россия
 
Последние новости
Кадыров стал фигурантом дела о госперевороте в Черногории
В сети обнаружили клона звезды «Голодных игр»
Макларен назвал условие для новых санкций против российских спортсменов
Раскрыта тайна древнейшей мировой цивилизации
На картах Google обнаружили инопланетный корабль
В «Роскосмосе» раскрыли детали провального пуска ракеты с «Метеором»
К Малахову пришли обладатель рук-базук и женщина с гигантским бюстом

Кадыров стал фигурантом дела о госперевороте в Черногории

Перейти в «Мою Ленту»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова включили в уголовное дело о государственном перевороте в Черногории в 2016 году. Об этом сообщили лидеры оппозиции европейской страны в российский МИД, передают в среду, 29 ноября, «Известия».

Милан Кнежевич и Андрия Мандич, обвиняемые в подготовке госпереворота при содействии Москвы, направили в дипломатическое ведомство России письмо, в котором просят о поддержке. В нем они проинформировали, что Кадыров якобы тоже причастен к делу.

По версии черногорских прокуроров, чеченский лидер агитировал лидеров мусульманской общины страны за сотрудничество с «Демфронтом» с целью смены действующей власти.

«Это попытка довести до конца сумасшедшую конспирологическую теорию о "российском следе" в черногорских выборах. Судебный процесс — способ оправдать политику правящего режима, которая отвечает интересам западных держав. Военные базы и антироссийские санкции нужны не черногорскому народу, а Вашингтону», — сказал председатель Демократической народной партии, лидер «Демфронта» Кнежевич.

В деле фигурируют еще 13 человек: двое граждан России (Эдуард Шишмаков и Владимир Попов), трое черногорцев и восемь сербов. Судебный процесс начался в июле.

В феврале специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил Москву в причастности к попытке госпереворота, который должен был произойти в октябре 2016 года. В тот же день британская The Telegraph сообщила, что спецслужбы России могут стоять за попыткой покушения на бывшего премьер-министра республики Мило Джукановича. В российском МИД все подобные заявления назвали безосновательными. В Кремле отметили, что о причастности Москвы к черногорским событиям не может идти речи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кадырова включили в дело о госперевороте в Черногории
Москва отказалась выдать обвиняемого в попытке госпереворота в Черногории
Захарова обвинила власти Черногории в раскрутке антироссийской кампании
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

Рожайте без нервов

Многодетным семьям помогут деньгами и квартирами. Путин гарантирует
20:0028 ноября

Новорожденная девочка на Сахалине умерла из-за халатности врачей

00:56Сегодня

Сбежавшего из России националиста-анархиста Мальцева нашли в Ницце

06:19Сегодня

Двое пьяных россиян отметили день рождения угоном машины скорой

Россия00:0627 ноября

«Над нами навис перенаселенный Китай»

Кто убивает русскую деревню
19:5928 ноября

Путин выступил против беспардонного вмешательства в семейные дела

23:4228 ноября

Московское метро будет работать всю новогоднюю ночь  

19:3728 ноября

Трутнев пожаловался на пропажу 64 миллиардов

Россия00:03Сегодня

«У нас в Сибири совершенно иные люди»

Детский хирург вернулся из Америки и спасает младенцев в российской глубинке
14:2528 ноября

В Краснодаре школу назвали именем Дзержинского

20:3228 ноября

«Калашников» поможет в борьбе с московскими пробками  

18:5928 ноября

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада  

Россия
Рожайте без нервов
Многодетным семьям помогут деньгами и квартирами. Путин гарантирует
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
«У нас в Сибири совершенно иные люди»
Детский хирург вернулся из Америки и спасает младенцев в российской глубинке
Кадыров стал фигурантом дела о госперевороте в Черногории
Сбежавшего из России националиста-анархиста Мальцева нашли в Ницце
Двое пьяных россиян отметили день рождения угоном машины скорой
Московское метро будет работать всю новогоднюю ночь
Все материалы
Мир
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Северная Корея объявила о возможности нанести ядерный удар по США
Жительница Чикаго застряла в заборе и умерла
Британская полиция вскрыла огромную сеть детей-наркокурьеров
Северокорейская ракета упала недалеко от Японии
Без Каддафи хорошо
В Ливии торгуют рабами и убивают всех подряд. Но миру, кажется, все равно
Все материалы
Бывший СССР
Луганский передел
Что стоит за уходом Плотницкого с поста главы ЛНР
На Украине сообщили о задержании причастных к ИГ россиян
Игорь ПлотницкийОтчалил: глава ЛНР сбежал в Россию
В Луганске стоят войска ДНР, Украина перешла в наступление
Аваков назвал численность ополченцев Донбасса
На Украине рассказали о войне днепропетровских и киевских воров в законе
Депутат Рады потребовал травить жителей Донбасса дихлофосом
Ликвидацию украинского гранатометчика снайпером ДНР показали на видео
Все материалы
Экономика
Продам гараж
В сети толкают всякий хлам. А еще нефтезавод и котов-целителей
Перегрелись
Почему Норвегия отказалась от нефтяных триллионов
Дайте два!
Кто зарабатывает миллионы на покупках россиян в интернете
В США узнали о найме Uber бывших сотрудников ЦРУ для шпионажа
«Яндекс.Маркет» назвал самый популярный товар «Черной пятницы»
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
Минфин предложил сократить число льготников
Все материалы
Силовые структуры
Капкан для Рамзана
Посланник Кадырова решал вопросы на Украине и похищал бизнесменов в Москве
За милых дам: что стоит за разборкой в ресторане Армавира
В перестрелке погибли криминальный авторитет и полковник Росгвардии
Без вина виноватый
Улюкаев всего лишь хотел выпить, а получил взятку. Теперь он сидит дома
Взятку Улюкаева взвесили
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Эвакуированы все московские отделения Альфа-банка
На Кубани поймали «черных» торговцев дельфинами
Все материалы
Наука и техника
Ярослав Сергеев«Мои итальянские адвокаты начнут работу. Я достаточно богатый»
Российский ученый перевернул математику и хочет засудить всех, кто ему не верит
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
«Весь мир будет смеяться над нашей страной»
Российский ученый говорит, что перевернул математику с помощью калькулятора
В «Роскосмосе» раскрыли детали провального пуска ракеты с «Метеором»
Раскрыта тайна древнейшей мировой цивилизации
США сделали снимок секретного российского комплекса
В МГУ заявили о пользе православного поста
Все материалы
Спорт
В одни ворота
Футболистки играют за копейки, пока Месси и Неймар получают миллионы
Мутко усомнился в возможности российских футболистов «так играть» на допинге
Кровь и футбол
Мафия захватила главный клуб Италии и подсадила Марадону на кокаин
Родченкова обвинили в подделке доказательств вины российских спортсменов
Опубликованы допинговые дневники Родченкова
Лев Яшин попал на официальный плакат ЧМ-2018
Роберто Карлос раскрыл секрет «нарушившего законы физики» гола
Все материалы
Культура
Участницы секты Чарльза Мэнсона, 1970-й годМоя семья и продажные твари
Что читать этой зимой. Главные книги ярмарки Non/fiсtion
Как писать о любви и говорить с Путиным
Эти и другие тайные знания на главной книжной ярмарке России
Новый черный
Зачем идти на выставку Малевича. И почему под юбкой ему самое место
Актер Уилл Феррелл поприветствовал британцев в туалетах поездов
«Спортсменов» Малевича посадили на корточки
Хворостовского посмертно выдвинули на «Грэмми»
Названы лучшие комедии XXI века
Все материалы
Интернет и СМИ
Смотри, но не трогай
YouTube превратился в рассадник шоу для педофилов. И уже лишился денег
«У нас ректальное кровотечение»
В России пересняли «Доктора Хауса», и на это больно смотреть
Кошмар уже сегодня
Смертоносные угрозы будущего ближе, чем кажется
В сети обнаружили клона звезды «Голодных игр»
Россиянам предложили зарабатывать на мемах
На картах Google обнаружили инопланетный корабль
Школьник завел аккаунт «Пьяный батя» и прославил отца-выпивоху
Все материалы
Ценности
Гробовое веселье
Российские богатеи устраивают фетиш-вечеринки по поводу и без
Арабы построили «умную» суперъяхту
Сергей Полонский«У России нет того самого миллиарда. Поэтому мы в жопе»
Хулиган Полонский презирает денежную смазку и ищет бога в башне «Федерация»
ЦУМ определил рождественские тренды
Die Antwoord помогут Скейтистану скейтбордами
Назван самый продаваемый в «Черную пятницу» товар в США
Голая Ким Кардашьян озолотилась
Все материалы
Путешествия
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Проверено на себе
Экоаудит поможет туристам выбрать место для отдыха
Россияне распрощаются с горящими турами
В «Зарядье» открылся ресторан советской кухни
Ричард Брэнсон отправит в космос 900 туристов
Названа неожиданная опасность для авиапутешественников
Россияне отказались от дорогих гостиниц
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри и Меган МарклБабушка не против
Принц Гарри женится на актрисе-мулатке, наплевав на скандалы и интриги
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Тут совершенно не стесняются обсуждать интим»
История москвички, переехавшей в Милан
Медсестра призвала скармливать белых мальчиков волкам и лишилась работы
Девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты в США
Британке посоветовали утопить рыжего ребенка
Внезапно выпрыгнувший из воды крокодил набросился на туристку
Все материалы
Ретро-Франкенштейны
Что будет, если современные автомобили скрестить с их «классическими» предками
Распродажа, в которой вы захотите поучаствовать
Десять шедевров из закромов Citroen, которые можно купить за доступные деньги
Какие машины любят европейцы
15 наиболее продаваемых машин в Европе
Муха не сидела!
Сколько стоят автомобильные «капсулы времени» спустя годы?
Ловцы покемонов за рулем нанесли экономике США многомиллиардный ущерб
Дорожные камеры Москвы подключили к нейросети
Ferrari за 1,4 миллиона долларов проехал брод
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Все материалы