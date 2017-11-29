В Чечне назвали «бессовестной практикой» претензии Черногории к Кадырову

Подозрения властей Черногории о причастности главы Чечни Рамзана Кадырова к попытке переворота в республике — это «бессовестная практика». Об этом РБК заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связ​ям и печати Джамбулат Умаров.

Также Умаров назвал подозрения в адрес Кадырова «печальной обыденностью нашего времени».

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В дело о попытке госпереворта в Черногории в 2016 году Кадырова включила прокуратура страны.

По данным прокуроров, глава Чечни агитировал лидеров черногорской мусульманской общины за сотрудничество с партией «Демократический фронт». Эта партия, полагают в прокуратуре, участвовала в планах по смене власти в Черногории.

Власти Черногории объявили о предотвращении попытки госпереворота осенью 2016 года. В начале 2017-го британская Telegraph сообщила о якобы причастности Кремля к попытке свержения власти в республике. Москва обвинения отрицает. В деле о перевороте больше 10 фигурантов, в том числе двое граждан России.