Москва отказалась выдать обвиняемого в попытке госпереворота в Черногории

Генпрокуратура России отказалась выдать Черногории ее гражданина Анание Никича, обвиняемого на родине в терроризме и попытке госпереворота в октябре 2016 года. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 1 ноября.

Никич признан беженцем на территории Российской Федерации, и в соответствии с положениями Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года запрос о его экстрадиции был отклонен, отмечается в пресс-релизе. Информация о принятом решении направлена министру юстиции Черногории, добавили в российском ведомстве.

В Черногории Никич — переводчик оппозиционного «Демократического фронта» — проходит по делу о терроризме и попытке государственного переворота в октябре 2016 года, передает «Радио Свобода». По данным черногорской прессы, весной он был задержан в Ростовской области.

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В настоящее время в Черногории идет суд над основными фигурантами дела, которых власти считают зачинщиками свержения правительства. Ключевой свидетель — гражданин Сербии Саша Синджелич — на судебном процессе заявил, что организатором переворота был россиянин Эдуарда Шишмаков. Он вместе с соотечественником Владимиром Поповым объявлен в международный розыск, отмечает «Радио Свобода».

В феврале специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил Москву в причастности к попытке госпереворота, который должен был произойти в октябре 2016 года. В тот же день британская The Telegraph сообщила, что спецслужбы России могут стоять за попыткой покушения на бывшего премьер-министра республики Мило Джукановича.

В российском МИД все подобные заявления назвали безосновательными. В Кремле отметили, что о причастности Москвы к черногорским событиям не может идти речи.