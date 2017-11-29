Неизвестный совершил налет на казино в Лас-Вегасе

В США полиция разыскивает неизвестного, ограбившего казино Белладжио в Лас-Вегасе и скрывшегося с места преступления. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По словам стражей порядка, на мужчине были очки и парик, он также частично скрывал свое лицо во время ограбления. Отмечается, что злоумышленник действовал в одиночку.

«Сколько бы наличных у него не было, этого достаточно, чтобы ему грозил пожизненный тюремный срок», — заявил начальник местной полиции Джон Пеллетье.

По сведениям газеты, в момент совершения преступления в казино находился американский актер Джеймс Вуд, известный по фильмам «Однажды в Америке» и «Сальвадор».

«Как настоящие игроки в покер, мы были сосредоточены на руках, мы играли? и никто на самом деле не осознавал, что происходит. Вооруженный мужчина нацелил пистолет на кассира», — написал он в своем Twitter. Вудс добавил, что сотрудники казино действовали слаженно, никто из посетителей не пострадал.