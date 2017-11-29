Интернет и СМИ
 
Последние новости
Раскрыта тайна древнейшей мировой цивилизации
В сети обнаружили клона звезды «Голодных игр»
Макларен назвал условие для новых санкций против российских спортсменов
На картах Google обнаружили инопланетный корабль
Пхеньян объявил о возможности своей ракеты поразить США
В «Роскосмосе» раскрыли детали провального пуска ракеты с «Метеором»
К Малахову пришли обладатель рук-базук и женщина с гигантским бюстом

В сети обнаружили клона звезды «Голодных игр»

Перейти в «Мою Ленту»

В сети обратили внимание на Instagram 17-летней жительницы Флориды Алексии Майер (Alexia Maier), которая, по мнению пользователей, очень похожа на популярную голливудскую актрису Дженнифер Лоуренс.

«Это фото со съемочной площадки твоего нового фильма?» — шутят они под фотографиями девушки.

По словам самой Мейер, схожесть со знаменитостью оказалась для нее сюрпризом. Американка очень удивилась, когда люди начали подходить к ней на улицах и просить автограф. Как утверждает девушка, многие отказываются верить в то, что она на самом деле не Дженнифер Лоуренс.

«Поначалу мне казалось, что это какая-то шутка. Но когда я начала получать десятки комментариев о моем сходстве Дженнифер Лоуренс, я поняла это сама», — цитирует слова девушки издание Ladbible.

«В моем родном городке не увидеть настоящей знаменитости. Мне просто говорили, что я похожа на Лоуренс. Но когда я приехала в Нью-Йорк, у меня сразу начали просить автографы», — пояснила Мейер.

Она добавила, что ей стали уделять много внимания в сети: «Не знаю, хорошо это или плохо, но, мне кажется, это и сформировало меня как человека».

Дженнифер Лоуренс известна ролями во франшизах «Голодные игры» и «Люди Икс». Она была удостоена премии «Оскар» за ленту «Мой парень — псих» и номинировалась на награду за роли в картинах «Афера по-американски» и «Зимняя кость».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Teenager From Florida Looks So Much Like Jennifer Lawrence She Keeps Getting Stopped For Autographs
Дженнифер Лоуренс рассказала о сексуальных унижениях от женщины-продюсера
Дженнифер Лоуренс ввязалась в пьяную драку и облила соперника пивом в Будапеште
Дженнифер Лоуренс стошнило на бродвейской постановке по роману «1984»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01Сегодня

Смотри, но не трогай

YouTube превратился в рассадник шоу для педофилов. И уже лишился денег
12:2928 ноября

В рекламе iPhone X спела какашка

00:17Сегодня

К Малахову пришли обладатель рук-базук и женщина с гигантским бюстом

09:5628 ноября

Названа главная причина исчезновения воображаемых друзей

Интернет и СМИ00:0126 ноября

«У нас ректальное кровотечение»

В России пересняли «Доктора Хауса», и на это больно смотреть
19:0028 ноября

Школьник завел аккаунт «Пьяный батя» и прославил отца-выпивоху

22:5228 ноября

Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву

17:2127 ноября

Роскомнадзор заявил о готовности запретить Tor

Интернет и СМИ

«Шок, эпатаж и провокация»

Как лысый Сергей Дружко стал лицом шампуня NIVEA MEN
17:3528 ноября

Ростовское телевидение сняло Райана Гослинга в рекламе против ВИЧ

21:0428 ноября

Российская блогерша перекрасилась в негритянку и подверглась травле

10:2327 ноября

Главный редактор «Блокнота Волгограда» заявила о покушении

Россия
Рожайте без нервов
Многодетным семьям помогут деньгами и квартирами. Путин гарантирует
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
«У нас в Сибири совершенно иные люди»
Детский хирург вернулся из Америки и спасает младенцев в российской глубинке
Трутнев пожаловался на пропажу 64 миллиардов
Сбежавшего из России националиста-анархиста Мальцева нашли в Ницце
Провода, пакетик, скотч
Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов
Заплатка ценою в жизнь
Трехлетняя Даша умоляет Деда Мороза подарить ей сердечный имплант
Все материалы
Мир
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Британская полиция вскрыла огромную сеть детей-наркокурьеров
Северокорейская ракета упала недалеко от Японии
Без Каддафи хорошо
В Ливии торгуют рабами и убивают всех подряд. Но миру, кажется, все равно
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Северная Корея запустила баллистическую ракету
Все материалы
Бывший СССР
Луганский передел
Что стоит за уходом Плотницкого с поста главы ЛНР
Аваков назвал численность ополченцев Донбасса
Игорь ПлотницкийОтчалил: глава ЛНР сбежал в Россию
В Луганске стоят войска ДНР, Украина перешла в наступление
Депутат Рады потребовал травить жителей Донбасса дихлофосом
На Украине рассказали о войне днепропетровских и киевских воров в законе
В Киеве перечислили готовые к воссоединению с Россией украинские регионы
Ликвидацию украинского гранатометчика снайпером ДНР показали на видео
Все материалы
Экономика
Продам гараж
В сети толкают всякий хлам. А еще нефтезавод и котов-целителей
Перегрелись
Почему Норвегия отказалась от нефтяных триллионов
Дайте два!
Кто зарабатывает миллионы на покупках россиян в интернете
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
«Яндекс.Маркет» назвал самый популярный товар «Черной пятницы»
В РЖД объявили распродажу на плацкарт
Минфин предложил сократить число льготников
Все материалы
Силовые структуры
Капкан для Рамзана
Посланник Кадырова решал вопросы на Украине и похищал бизнесменов в Москве
За милых дам: что стоит за разборкой в ресторане Армавира
В перестрелке погибли криминальный авторитет и полковник Росгвардии
Без вина виноватый
Улюкаев всего лишь хотел выпить, а получил взятку. Теперь он сидит дома
Взятку Улюкаева взвесили
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Эвакуированы все московские отделения Альфа-банка
На Кубани поймали «черных» торговцев дельфинами
Все материалы
Наука и техника
Ярослав Сергеев«Мои итальянские адвокаты начнут работу. Я достаточно богатый»
Российский ученый перевернул математику и хочет засудить всех, кто ему не верит
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
«Весь мир будет смеяться над нашей страной»
Российский ученый говорит, что перевернул математику с помощью калькулятора
США сделали снимок секретного российского комплекса
В МГУ заявили о пользе православного поста
Названа стоимость страховки утерянного спутника «Метеор»
Россия приготовилась к продаже двигателей РД-180 Китаю
Все материалы
Спорт
В одни ворота
Футболистки играют за копейки, пока Месси и Неймар получают миллионы
Мутко усомнился в возможности российских футболистов «так играть» на допинге
Кровь и футбол
Мафия захватила главный клуб Италии и подсадила Марадону на кокаин
Родченкова обвинили в подделке доказательств вины российских спортсменов
Опубликованы допинговые дневники Родченкова
Лев Яшин попал на официальный плакат ЧМ-2018
Роберто Карлос раскрыл секрет «нарушившего законы физики» гола
Все материалы
Культура
Участницы секты Чарльза Мэнсона, 1970-й годМоя семья и продажные твари
Что читать этой зимой. Главные книги ярмарки Non/fiсtion
Как писать о любви и говорить с Путиным
Эти и другие тайные знания на главной книжной ярмарке России
Новый черный
Зачем идти на выставку Малевича. И почему под юбкой ему самое место
Хворостовского посмертно выдвинули на «Грэмми»
Названы лучшие комедии XXI века
«Во всех фильмах мочат русских»
Александр Невский о голой мускулатуре, разборках в интернете и куриных грудках
Звезда сериала «Она написала убийство» призвала жертв изнасилований винить себя
Все материалы
Интернет и СМИ
Смотри, но не трогай
YouTube превратился в рассадник шоу для педофилов. И уже лишился денег
«У нас ректальное кровотечение»
В России пересняли «Доктора Хауса», и на это больно смотреть
Кошмар уже сегодня
Смертоносные угрозы будущего ближе, чем кажется
К Малахову пришли обладатель рук-базук и женщина с гигантским бюстом
Школьник завел аккаунт «Пьяный батя» и прославил отца-выпивоху
Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву
Ростовское телевидение сняло Райана Гослинга в рекламе против ВИЧ
Все материалы
Ценности
Гробовое веселье
Российские богатеи устраивают фетиш-вечеринки по поводу и без
ЦУМ определил рождественские тренды
Сергей Полонский«У России нет того самого миллиарда. Поэтому мы в жопе»
Хулиган Полонский презирает денежную смазку и ищет бога в башне «Федерация»
Назван самый продаваемый в «Черную пятницу» товар в США
Die Antwoord помогут Скейтистану скейтбордами
Пальто невесты принца Гарри привело к интернет-коллапсу
Голая Ким Кардашьян озолотилась
Все материалы
Путешествия
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Проверено на себе
Экоаудит поможет туристам выбрать место для отдыха
Россияне распрощаются с горящими турами
В «Зарядье» открылся ресторан советской кухни
Ричард Брэнсон отправит в космос 900 туристов
Названа неожиданная опасность для авиапутешественников
Россияне отказались от дорогих гостиниц
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри и Меган МарклБабушка не против
Принц Гарри женится на актрисе-мулатке, наплевав на скандалы и интриги
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Тут совершенно не стесняются обсуждать интим»
История москвички, переехавшей в Милан
Британке посоветовали утопить рыжего ребенка
Девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты в США
Стадо ослов посадили в тюрьму в Индии
Внезапно выпрыгнувший из воды крокодил набросился на туристку
Все материалы
Ретро-Франкенштейны
Что будет, если современные автомобили скрестить с их «классическими» предками
Распродажа, в которой вы захотите поучаствовать
Десять шедевров из закромов Citroen, которые можно купить за доступные деньги
Какие машины любят европейцы
15 наиболее продаваемых машин в Европе
Муха не сидела!
Сколько стоят автомобильные «капсулы времени» спустя годы?
Ловцы покемонов за рулем нанесли экономике США многомиллиардный ущерб
Дорожные камеры Москвы подключили к нейросети
Ferrari за 1,4 миллиона долларов проехал брод
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Все материалы