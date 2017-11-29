В сети обнаружили клона звезды «Голодных игр»

В сети обратили внимание на Instagram 17-летней жительницы Флориды Алексии Майер (Alexia Maier), которая, по мнению пользователей, очень похожа на популярную голливудскую актрису Дженнифер Лоуренс.

«Это фото со съемочной площадки твоего нового фильма?» — шутят они под фотографиями девушки.

По словам самой Мейер, схожесть со знаменитостью оказалась для нее сюрпризом. Американка очень удивилась, когда люди начали подходить к ней на улицах и просить автограф. Как утверждает девушка, многие отказываются верить в то, что она на самом деле не Дженнифер Лоуренс.

«Поначалу мне казалось, что это какая-то шутка. Но когда я начала получать десятки комментариев о моем сходстве Дженнифер Лоуренс, я поняла это сама», — цитирует слова девушки издание Ladbible.

«В моем родном городке не увидеть настоящей знаменитости. Мне просто говорили, что я похожа на Лоуренс. Но когда я приехала в Нью-Йорк, у меня сразу начали просить автографы», — пояснила Мейер.

Она добавила, что ей стали уделять много внимания в сети: «Не знаю, хорошо это или плохо, но, мне кажется, это и сформировало меня как человека».

Дженнифер Лоуренс известна ролями во франшизах «Голодные игры» и «Люди Икс». Она была удостоена премии «Оскар» за ленту «Мой парень — псих» и номинировалась на награду за роли в картинах «Афера по-американски» и «Зимняя кость».