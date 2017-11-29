Французский школьник накормил учителя и одноклассников марихуановым пирогом

Ученики и педагог в одной из французских школ начали странно себя вести после того, как отведали пирог, испеченный одноклассником. Об этом сообщает The Local.

Инцидент произошел в городе Меннеси, расположенном к югу от Парижа. Учитель организовал праздничный обед, попросив каждого из учеников принести что-нибудь съестное.

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Позже выяснилось, что 15-летний школьник, никого не предупредив, добавил в шоколадный пирог марихуану. Порции этого угощения достались педагогу и нескольким ученикам.

Через некоторое время каннабис начал действовать. Так, по словам очевидцев, у учителя «расширились зрачки, и он начал сильно потеть». Другие участники праздничного обеда безудержно смеялись.

Родители школьников рассказали, что вернувшиеся домой дети вели себя, как пьяные. Подросток, добавивший каннабис в торт, должен в ближайшее время предстать перед дисциплинарной комиссией.