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Разъяренный турист избил подругу из-за селфи

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Видео: Wow, How Simple! / YouTube

На Карибах (Аруба) в аэропорту имени королевы Беатрикс турист несколько раз толкнул свою девушку за то, что она отказалась делать селфи. Инцидент записали на видео другие пассажиры. Об этом сообщает The Sun.

Наблюдатели принялись снимать потасовку, когда пара начала ссориться возле стоянки такси в аэропорту Арубы. На видео зафиксировано, как мужчина пытается сделать селфи, но женщина выбивает у него из рук телефон, затем мужчина неоднократно толкает подругу, после чего отнимает у нее чемодан. Десятки сотрудников аэропорта бросились женщине на помощь.

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