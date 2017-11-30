Закованный в наручники мужчина сбежал из подмосковного наркодиспансера

Полиция разыскивает мужчину, сбежавшего из-под конвоя в подмосковном Домодедово. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, побег совершен из здания наркодиспансера.

«Руки беглеца за спиной скованы наручниками. Ведется розыск», — сказал собеседник агентства.

13 октября Следственный комитет сообщил о попытке побега арестованного, который попал под поезд на железнодорожном вокзале Сочи. В результате он был смертельно травмирован. В отношении старшего конвойного наряда, 37-летнего инспектора спецчасти изолятора временного содержания отдела полиции УВД по городу Сочи, которому передавали арестанта, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).