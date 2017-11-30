Медведев назвал Навального обормотом и проходимцем

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал оппозиционера Алексея Навального обормотом и проходимцем. Так он отреагировал на вопрос о фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон», заданный во время ежегодного интервью журналистам российских телеканалов. Трансляция велась в прямом эфире канала «Дождь».

Медведев отметил, что не хочет ничего добавлять к тому, что было им сказано ранее. «Я все сказал. Других комментариев у меня нет. Чего мне это комментировать?» — сказал премьер. По его словам, «обормоты и проходимцы» рассчитывают на то, что о них будут говорить, потому что им это выгодно.

Отвечая на вопрос о том, почему он не подал в суд после появления фильма, Медведев сказал, что не хотел раскручивать «таких людей». «Создание опусов типа вот этих фильмов и так далее преследует одну политическую цель — раскрутить себя и создать напряжение. С учетом характеристики вот этих граждан, которые всем этим занимаются, зачем мне создавать им дополнительную рекламу? Никакого смысла в этом нет. Если они проходимцы, значит, проходимцы», — добавил глава правительства.

Медведев сказал, что «если вы следили за информационной поляной», то ролик ФБК затронул некоторых людей и организации. Он напомнил, что олигарх Алишер Усманов обвинил Навального в клевете и выиграл суд против него, но судебное решение об удалении видео, порочащего честь и достоинство миллиардера, до сих пор не исполнено. Поэтому премьер-министр считает необходимым ужесточить административную и уголовную ответственность за неисполнение решений судов.

Фильм «Он вам не Димон» появился в сети в начале марта. В нем рассказывалось о том, что Медведев тайно владеет яхтами, дорогими особняками и винодельней в Италии. На ролик премьер впервые отреагировал спустя почти месяц. В ходе своего визита на предприятие «Тамбовский бекон» у него спросили о его отношении к подобным обвинениям. В ответ Медведев назвал произведение «компотом», а собранный на него компромат «чушью и какими-то бумажками». Председатель правительства предположил, что публикация ролика выгодна «людям, у которых есть вполне конкретные политические цели».



