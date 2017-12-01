Трюки на шведском истребителе с перегрузкой до 9g показали от первого лица

Видео: Saab / YouTube

Шведская авиастроительная компания Saab AB опубликовала на YouTube видео полета истребителя JAS 39C Gripen, снятое камерой, которая закреплена на шлеме пилота. На это обратило внимание издание The Aviationist.

Самолетом управлял тестовый пилот Saab Андре Браннстрем (André Brännström). Он продемонстрировал взлет и посадку, а также выполнил ряд фигур высшего пилотажа. В некоторые моменты перегрузка принимала отрицательные значения (до -3g) и достигала 9g.

JAS 39 Gripen — многоцелевой истребитель четвертого поколения. Самолеты этого типа состоят на вооружении ВВС Швеции с 1997 года, также эксплуатируются в Бразилии, Чехии, Венгрии, ЮАР и Таиланде. Модификация JAS 39C отличается одноместной кабиной, соответствием стандартам НАТО и возможностью дозаправки в полете.