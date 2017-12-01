Воробьев призвал внедрять лучшие мировые практики для привлечения инвестиций

В Подмосковье необходимо внедрять лучшие мировые практики для привлечения отечественных и зарубежных инвесторов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 1 декабря.

«Нужно смотреть не только на другие регионы и перенимать опыт, но еще и участвовать в глобальной, мировой конкуренции, смотреть, что там самое лучшее, самое знаковое принимается для привлечения инвестиций», — сказал Воробьев в ходе конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», которая проходит в Москве.

Губернатор отметил, что Подмосковье занимает хорошие позиции в инвестиционных рейтингах, но это не повод расслабляться. «Наслаждаться местом в рейтинге — самая большая ошибка. Московской области, как и всем регионам, нужно очень много работать, чтобы удержаться в рейтинге на достойной позиции», — подчеркнул он.

В конце ноября два инвестиционных проекта из Подмосковья на общую сумму около четырех миллиардов рублей победили в федеральном конкурсе «Регионы — устойчивое развитие».

19 июля министр инвестиций и инноваций области Денис Буцаев сообщил, что по большинству показателей инвестиционной привлекательности Подмосковье входит в тройку лидеров в России.

В начале июня стало известно, что Московская область заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). За год Подмосковье поднялось в нем на 12 пунктов.