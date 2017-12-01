Ольга Бузова спросила фанатов о своей музыке и пожалела

Зрители церемонии вручения музыкальной премии «Высшая лига» посоветовали Ольге Бузовой закончить музыкальную карьеру. Видеозапись опубликована на kp.ru в пятницу, 1 декабря.

Артистка была ведущей мероприятия. В какой-то момент она решила спросить у зала мнение о ее музыкальном творчестве: «Мой родной и любимый зритель, скажите: вы реально хотите, чтобы я прекратила свою сольную карьеру?». К удивлению певицы, люди хором закричали: «Да!»

Бузова отметила, что не была готова к такому ответу. «Хорошо. Я согласна. Я прямо сейчас, если вы так настаиваете... Прямо сейчас, здесь, я ухожу со сцены. Я заканчиваю свою сольную карьеру!» — обнадежила она публику, которая откликнулась на это заявление ликующими овациями. После этого, однако, телеведущая оговорилась, что сделает это только после того, как получит все существующие премии.