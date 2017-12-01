Сибиряк со шпагой искал тайник с наркотиками и заколол очевидца

Житель Новосибирска предстанет перед судом за убийство рапирой мужчины, который стал случайным свидетелем его поисков закладки наркотиков. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

«По данным следствия, 18 июля 35-летний ранее судимый житель Новосибирска прибыл на автомобиле во двор дома № 4 по улице Авиастроителей и при поиске закладки наркотического средства вступил в конфликт с 32-летним жителем, стоявшим у одного из подъездов и наблюдавшим за происходящим», — говорится в сообщении.

В региональном управлении СКР уточнили, что в ходе выяснения отношений обвиняемый два раза ударил оппонента клинком и скрылся. Потерпевший смог лишь дойти до подъезда, где скончался от колото-резаного проникающего ранения груди. Вызванные родственниками врачи скорой помощи не смогли ему помочь.

В отношении мужчины со шпагой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), оно направлено в суд для рассмотрения по существу.