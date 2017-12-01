Погибшая в Турции россиянка занималась эскортом

Мужчина, представившийся интернет-знакомым россиянки Татьяны Черхановой, чье тело было обнаружено в Стамбуле, рассказал телеканалу РЕН ТВ, чем девушка занималась в Турции.

«Она занималась эскортом. Она работала, оказывая сексуальные услуги за деньги», — приводит телеканал слова мужчины, который не встречался с Татьяной в реальной жизни.

По его словам, с девушкой он общался в интернете, где та якобы предлагала оказать ему услуги сексуального характера стоимостью 500 долларов за ночь.

1 декабря генеральное консульство России в Стамбуле подтвердило гибель 19-летней россиянки. Отмечается, что дипломаты оказали всю «необходимую помощь для отправки тела на родину». Полиция Турции проводит расследование по этому делу.

По информации РИА Новости, тело Черхановой со следами насилия было обнаружено в автомобиле 18 ноября недалеко от Стамбула. Сообщалось, что россиянка отправилась на прогулку в горы со своим молодым человеком, гражданином Турции.