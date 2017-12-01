Суд в Минске признал право женщины называть бывшего мужа «чмом»

Суд Минска признал невиновной местную жительницу, обозвавшую бывшего мужа «чмом». Об этом сообщает агентство «Минск Новости».

Между супругами, прожившими вместе семь лет, произошла сора, после чего женщина с ребенком ушла к соседке. Вернувшись, супруга не обнаружила дома ни мужа, ни ноутбук. На требование вернуть компьютер, супруг потребовал подтверждающие правообладание документы. Женщина в ответ назвала мужчину «чмом». Бывший супруг написал заявление об оскорблении.

В суде женщина признала, что обозвала мужчину. «Безусловно, «чмо» — жаргонное слово, но это аббревиатура, которая расшифровывается как «человек, морально опустившийся», — заявила она.

Суд после некоторого времени принял решение освободить женщину от ответственности.

В декабре прошлого года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал рэпера Баста (Василия Вакуленко" выплатить Децлу (Кириллу Толмацкому) 50 тысяч рублей за запись в соцсетях «Децл — лохматое чмо».