Piaget нарисовал на часах охотничьего пса

Швейцарский ювелирно-часовой дом Piaget выпустил модель Altiplano Chinese Zodiac, приуроченную к наступающему году Собаки по китайскому календарю. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Циферблат часов покрыт эмалью Grand Feu cloisonné. Художница Анита Порше вручную нанесла на него изображение серого охотничьего пса. Корпус модели белого золота по безелю выложен 78 бриллиантами. Часы снабжены черным ремешком из кожи аллигатора. Выпуск лимитирован 38 экземплярами.

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В ноябре швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin анонсировала новинку Международного салона высокого часового искусства в Женеве — Traditionelle Complete Calendar Collection Excellence Platine.

Модель оснащена автоматическим механизмом мануфактурного калибра 2460QCL с функциями полного календаря и указателя фаз Луны. Механизм заключен в 41-миллиметровый полированный корпус из платины, его ротор выполнен из золота. Запас хода — около 40 часов. Указатель лунных фаз требует корректировки только один раз в 122 года в отличие от традиционного индикатора, который нужно корректировать каждые три года.