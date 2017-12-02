Опубликовано видео запуска «Союза-2.1б» с военным спутником

@mod_russia / Twitter

Министерство обороны России показало видео запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк. Ролик ведомство опубликовало на своей странице в Twitter.

Ракета-носитель стартовала в субботу, 2 декабря, в 13:43 мск и вывела аппарат Минобороны на целевую орбиту в расчетное время. Он принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил, пишет РИА Новости. Ведомство также сообщило, что «все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме».

28 ноября ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала с космодрома Восточный, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна.