Сбившим группу детей в Крыму оказался бывший сотрудник ГАИ

Водителем, который сбил группу подростков в Крыму, оказался бывший сотрудник ГАИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Братского сельского поселения Елену Измаилову.

«Виновник ДТП в Красноперекопске, в результате которого пострадали семь подростков, — бывший сотрудник ГАИ, он был неоднократно замечен в состоянии алкогольного опьянения за рулем, вел себя зачастую агрессивно и хвастался своими связями в УМВД», — рассказала чиновница и добавила, что подобное поведение всегда «сходило ему с рук».

ДТП, о котором идет речь, произошло вечером 2 декабря в селе Братское. Управлявший автомобилем ВАЗ-2106 водитель, находившийся предположительно в состоянии алкогольного опьянения, врезался в пешеходов. Четырех пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По словам местной жительницы, которая стала очевидцем аварии, водитель специально наехал на людей: «Подростки разлетелись в разные стороны, некоторые даже встать не могли, а водитель вылез из машины, явно в нетрезвом состоянии, и сказал, что ему все равно и он сделал это специально, потому что не в настроении».