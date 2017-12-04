Сплясавшая в аэропорту Лолита разглядела половые признаки критиков

@Lolita_Singer / Twitter

Лолита Милявская, опубликовавшая видео с экстравагантным танцем в аэропорту Торонто, ответила критикам, обвинившим ее в неадекватном поведении и пьянстве. Певица разместила видеообращение к ним на своей странице в Twitter.

«Благодарю вас за то, что я натанцевала на полтора миллиона [просмотров] в восемь утра в аэропорту Торонто, вылетая в Нью-Йорк. Я рада, что могла это сделать. Многие посмеялись, потому что я подняла настроение и себе, и коллективу. Каждый день перелеты, каждый день концерты, правда, все уставшие?» — объяснила она.

Милявская изучила профили людей, которые называли ее пьяной и сумасшедшей, и поделилась впечатлениями. «Ребят, посетила ваши аккаунты, боюсь за вас. Ну, во-первых, часть девушек показывают половые признаки, ну явно предлагая себя мужчинам. Это очень дешево выглядит. Часть женщин, простите, ну очень страшненькие. И я понимаю, что речь идет о зависти», — пришла к выводу певица.

Она посоветовала злопыхателям не завидовать ей, «богатой, обеспеченной, умной, красивой женщине с молодым мужем», поскольку зависть, по ее мнению, приводит к накоплению камней в организме, в частности в почках, печени, селезенке и желчном пузыре.

Ролик с танцем в аэропорту Лолита опубликовала в соцсетях 2 декабря. В Instagram видео собрало около полутора миллионов просмотров, в Twitter — еще несколько тысяч. Некоторые пользователи назвали Лолиту «животным, недостойным называться звездой эстрады», «бухой бабулей», клоуном и «скатившейся на уровень Алексея Панина».