Сплясавшую в аэропорту лохматую Лолиту захотели сослать в дурдом

Певица Лолита Милявская удивила пользователей сети странным танцем в аэропорту. Ролик она выложила на своей странице в Instagram, его посмотрели уже более 1,1 миллиона раз.

На кадрах видно, как 54-летняя певица танцует под музыку возле одного из магазинов в аэропорту. На нее оглядываются проходящие мимо люди. В подписи к посту отмечено, что она направляется в Нью-Йорк.

В комментариях пользователи решили, что артистка выглядит как пьяная, бомж или пациентка психбольницы. «Палата номер 6! Растрепанная тетка в ночной рубашке и халате ведет себя как полоумная», — написал один. «Вы же нормальная женщина, что вы делаете из себя клоуна?» — добавил другой.

Часть пользователей встала на защиту Лолиты. Они отметили, что в ее возрасте не все смогут так станцевать, а заодно захотели узнать, где певица купила свое пальто. «Лучше быть такой, чем занудой», — сочла одна из комментаторов. Другие же указали, что уважают певицу, но ей не стоит «скатываться на уровень Алексея Панина».

В августе в сети с удивлением восприняли прозрачный наряд Лолиты, в который она облачилась во время выступления на фестивале «Жара» в Баку. Певицу сравнили с героем мультфильма «Моана» и одним из всадников Апокалипсиса.