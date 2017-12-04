Названо условие допуска россиян к ОИ под нейтральным флагом

Стали известны условия, согласно которым Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан в нейтральном статусе. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации портала, система, по которой российские спортсмены смогут попасть на соревнования, будет основана на модели, использованной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску россиян к чемпионату мира 2017 года в Лондоне.

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Одним из ключевых критериев допуска на ОИ станет отсутствие имени спортсмена в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, где фигурируют тысячи фамилий. Международные федерации будут решать, каких именно атлетов допустят до соревнований.

Также условием участия россиян станет подача индивидуальной заявки, в которой они должны будут доказать, что они не нарушали антидопинговых правил.

Решение по допуску российских спортсменов на Игры в Пхенчхане будет принято на заседании исполкома МОК, которое состоится 5 декабря в швейцарской Лозанне.