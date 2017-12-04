Путину показали переход в никуда

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала президенту России Владимиру Путину о финансовых нарушениях в сфере расходования бюджетных средств и показала в качестве примера фотографии недостроенного объекта в Липецкой области. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Туристско-рекреационная зона "Елец". 18,2 миллиона бюджетных денег потрачено, половина приблизительно — федеральный бюджет. Надземный переход построен в никуда», — сказала она и добавила, что подобное является следствием не растраты, а неэффективного использования.

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Также она рассказала о результатах проверок других таких зон и отметила, что в Бурятии и Якутии ряд объектов, построенных с использованием бюджетных средств, долгое время не используется.

Всего, по словам главы Счетной палаты, в 2017 году было выявлено 3 908 финансовых нарушений, их объем в денежном выражении составил более 1,5 триллионов рублей против 965 миллиардов в 2016 году. «Из этой суммы приблизительно две трети — нарушения, которые впоследствии могли бы привести к финансовым нарушениям, и одна треть — финансовые нарушения», — пояснила она.

Голикова отметила, что отчасти контроль за расходованием средств бюджета усложняет растущее количество учреждений, подведомственных государственным структурам: за последние пять лет оно выросло на 24,5 процента. Глава Счетной палаты предложила пересмотреть приоритеты в госфинансировании в пользу социально значимых задач, в том числе предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

В конце ноября Счетная палата сообщала, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе — октябре нынешнего года сократились на 1,3 процента по сравнению с уровнем 2016 года. Это в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года, отметила она. Реальная зарплата в январе — октябре выросла на 3 процента.