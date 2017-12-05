Названы лучшие клипы года

Видео: NOWNESS / YouTube

Издание Pitchfork составило рейтинг из 20 лучших музыкальных клипов 2017 года. Лидером оказалось видео на песню The Gate исландской певицы Бьорк.

Режиссером ролика выступил Эндрю Томас Хуан. В «калейдоскопическом» клипе исполнительница одета в наряды от дизайнера Gucci Алессандро Микеле.

На второй строчке — видео на HUMBLE. Кедрика Ламара, снятое Дейвом Майерсом. Замыкает тройку ролик на трек The Story of O.J. рэпера Джей-Зи.

В список также попали клипы на песни таких артистов, как Charli XCX, Кендрик Ламар, Fever Ray, Kamasi Washington, St. Vincent, Young Thug и King Krule.