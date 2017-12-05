В сети удивились румяному поросенку на шкафчике мальчика Мухаммада

Пользователь портала Pikabu под ником reaferon опубликовал фотографию трех шкафчиков в детском саду, на которых были написаны имена детей и картинки.

Внимание юзера привлек шкафчик мальчика Мухаммада с изображением румяного поросенка. Поскольку Мухаммад — распространенное в мусульманском мире имя, комментаторы предположили, что это троллинг со стороны воспитателей, поскольку мусульманам запрещено употреблять свинину в пищу.

Автор снимка уточнил, что обнаружил шкафчик с рисунками в одном из детских садов Санкт-Петербурга. Другие пользователи начали обсуждать, что два соседних имени — Демид и Каролина — выделяются куда больше.

«Даже Мухаммад вызывает меньше вопросов. Но Демид, мать ее, Каролина. Родители нитакиекаквсе. В итоге самые редкие и необычные имена в садах и школах это Аня и Катя», — посетовал один из юзеров (орфография и пунктуация автора сохранены).

За час пост набрал более тысячи «плюсов» и почти 200 комментариев.