Объяснено появление гигантских планет

Ученые Института астрономии Гавайского университета выяснили причины появления гигантских планет, размерами превосходящих их аналоги в Солнечной системе. Об этом сообщает издание Science Alert.

Большинство газовых экзопланет, находящихся вблизи родительских звезд и относящихся к классу «горячих юпитеров», по массе сравнимы с Юпитером или Сатурном, но больше их по диаметру.

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Ученые проанализировали данные, полученные космическим телескопом Kepler, с помощью которого удалось обнаружить две газовые экзопланеты — K2-132 и K2-97. Они вращаются вокруг красного гиганта с периодом девять дней, обладают одинаковой массой и радиусами. По размеру планеты больше Юпитера на 30 процентов, хотя масса их в два раза меньше.

Результаты исследования показали, что планеты поглощают большое количество тепла от звезды. Эта энергия передавалась из внешних слоев K2-132 и K2-97 в их недра, что способствовало раздуванию атмосферы и снижению ее плотности.

По словам ученых, через 4-5 миллиардов лет Солнце превратится в красный гигант, что изменит физические характеристики газовых планет Солнечной системы. Они также могут вырасти в размерах и стать менее плотными.