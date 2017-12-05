Появилось видео задержания голого христианского кантри-музыканта Рэнди Тревиса

Видео: tmz.com

Трехчасовое видео задержания исполнителя христианского кантри Рэнди Трэвиса появилось в сети. Портал TMZ опубликовал четырехминутный отрывок записи.

Инцидент произошел в 2012 году, однако суд постановил обнародовать видео в декабре 2017-го. Защита Трэвиса пыталась помешать публикации, но жалоба была отклонена.

На записи видно, как полностью раздетый Трэвис сопротивляется аресту, после чего едет в полицейской машине. На вопрос, что с ним произошло, музыкант начинает рассказывать о том, как отец лупил его в детстве. После этого он принимается угрожать полицейскому и материться. Позже в крови певца были обнаружен алкоголь, его приговорили к штрафу в две тысячи долларов.

Трэвис — шестикратный лауреат музыкальной премии «Грэмми» и обладатель звезды на Аллее славы в Голливуде. В его дискографии более 20 студийных альбомов. Помимо этого, он снимался таких фильмах, как «Огонь из преисподней», «И пришел он», «Френк и Джесси», «Сокровище нации: Книга Тайн», «Благодетель» и «Черный пес», а также в сериале «Сабрина — маленькая ведьма».