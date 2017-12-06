Госкомпаниям запретили покупку долларов на бюджетные деньги

Правительство России опубликовало правила предоставления субсидий госкомпаниям и государственным корпорациям из федерального бюджета. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление регламентирует предоставление средств на вложения в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности корпораций, на покупку такими компаниями недвижимости, а также на взносы в уставные капиталы юрлиц, чьими акциями владеет корпорация.

Так, запрещается размещение корпорацией полученных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах. Госкомпании также не смогут покупать на бюджетные субсидии иностранную валюту. Однако запрет не будет распространяться, например, на закупку импортного оборудования.

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Кроме того, компаниям запрещено перечислять деньги из субсидий в уставные капиталы других организаций в качестве взносов. Исключением являются случаи, когда средства были предоставлены именно на эти цели.

Постановление кабмина вступит в силу с 1 января 2018 года. Документ коснется таких организаций, как «Внешэкономбанк», «Роснано», Фонд содействия реформированию ЖКХ, «Ростех», «Росатом», «Роскосмос» и «Автодор».

5 декабря правительство опубликовало постановление о предоставлении субсидий юрлицам, которые полностью находятся в государственном владении. В нем прописаны аналогичные запреты на покупку валюты и перечисление средств в качестве взносов в уставные капиталы других организаций, но ограничения на хранение денег на депозитах нет.

Минфин и Счетная палата ранее неоднократно критиковали государственные компании за размещение субсидиарных средств на депозитах с целью получения доходов от процентов. Президент России Владимир Путин в конце 2015 года также выразил недовольство тем, что деньги, выделяемые федеральным бюджетом, «просто лежат на счетах и в банках крутятся для получения соответствующих прибылей, непонятно куда идущих» вместо того, чтобы быть вложенными «в реальное производство, в организацию, в создание инфраструктуры».