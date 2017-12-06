НАТО захотела расширить сотрудничество с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс хотел бы расширить «практику проведения взаимных брифингов по военным учениям». Об этом в среду, 6 декабря, сообщает РИА Новости.

«Взаимные брифинги по учениям важны, они позволяют добиться большей прозрачности и предсказуемости (...) Мы также рассмотрим другие области, такие как вопросы ведения гибридной войны, и другие проблемы, которые могут быть подняты в рамках Совета Россия — НАТО (СРН) и политического диалога с Россией», — отметил он.

Столтенберг добавил, что «на фоне возросшей военной активности вдоль границ альянса, крайне важно избегать инцидентов и несчастных случаев и, если они происходят, нужно не дать ситуации выйти из-под контроля».

Совет Россия — НАТО — главная структура и форум для развития сотрудничества и координации военно-политических действий между Москвой и и государствами-членами альянса. В 2014 году после вхождения Крыма в состав России, а также обвинений во вмешательстве Москвы в конфликт на Украине работа совета была заморожена на неопределенное время.

В 2016 году были возобновлены контакты на уровне послов. С весны прошлого года состоялось шесть заседаний СРН на уровне постпредов. Последнее заседание прошло в штаб-квартире НАТО 26 октября 2017-го. На нем обсуждались ситуация в Афганистане и на Украине, а также военные учения, в том числе российско-белорусские учения «Запад-2017».