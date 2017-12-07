Отказ от химического оружия помог России сэкономить миллиарды

Благодаря досрочному завершению программы химического разоружения Россия сэкономила почти 10 миллиардов рублей. Об этом сообщило Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химоружия.

«Программа химического разоружения была завершена в сентябре на три года ранее, обеспечив экономию 9,6 миллиарда рублей государственного бюджета», — отмечается в материалах ведомства.

Последний химический снаряд в России переработали 27 сентября. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что США не выполняют свои обязательства по срокам уничтожения химоружия.

Вашингтон планирует полностью уничтожить свое химическое оружие до конца 2023 года.

Программа «Уничтожение запасов химического оружия в России» была принята в 1996 году. Утилизация боевых отравляющих веществ началось двумя годами позднее. За время действия программы страна избавилась от 40 тысяч тонн боевых отравляющих веществ.