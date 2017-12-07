Россия заcтупилась за христианство и ислам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил тревогу по поводу вводимых в странах Евросоюза запретов на религиозную атрибутику. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил во время выступления на заседании Совета глав МИД ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) в Вене, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Лаврова, в странах ЕС участились случаи лишения родителей права воспитывать детей в духе христианской морали, а также наблюдается усиление антиисламских настроений.

«Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости исполнить одобренное еще в 2014 году поручение (...) о принятии, наряду с декларацией о противодействии антисемитизму, отдельных документов о борьбе с христианофобией и исламофобией. Договоренности надо выполнять», — подчеркнул Лавров.

ОБСЕ — крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Совет министров иностранных дел — ежегодная (кроме года встреч на высшем уровне) встреча министров иностранных дел государств-участниц ОБСЕ. В этом году встреча проходит в австрийской столице с 6 по 8 декабря.