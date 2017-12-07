Бодибилдер отправился в тюрьму с наркотиками в заду

Бодибилдера Кристоса Панагакоса (Christos Panagakos) судят за неоднократную попытку пронести наркотики в заднем проходе. Об этом сообщает The Daily Mail.

25-летний мужчина признался в ряде преступлений, которые он совершил в период с 2015 по 2017 годы. Все они касаются незаконного хранения наркотиков.

По данным издания, последнюю попытку молодой человек предпринял в момент отправки в тюрьму в австралийском штате Квинсленд в июле этого года. Тогда во время проверки из его заднего прохода выпали «лед» (одно из распространенных названий наркотического вещества метамфетамина) и «Валиум» (одно из торговых названий диазепама). Ранее в этот же день он был в суде, где ему вынесли приговор. Во время процесса он держал препараты в себе.

В суде рассматривалось дело, в котором Панагакос обвинялся в проносе внутри своего тела мешка с наркотиками. Адвокат осужденного утверждает, что его подопечный нервничал из-за тюремного срока и таким образом пытался «снять стресс».

Из-за инцидента, случившегося во время транспортировки осужденного в тюрьму, мужчина стал фигурантом нового дела.

Диазепам является одним из самых распространенных лекарственных средств, обладающий противотревожным и седативным эффектом. Метамфетамин — наркотик-психостимулятор.