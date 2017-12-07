Американец с АК захотел избавить США от рептилоидов «по приказу Трампа»

В американском штате Вашингтон полиция остановила джип, за рулем которого находился вооруженный мужчина. Об этом сообщает dailynewsbite.com.

По словам 54-летнего американца, президент США Дональд Трамп «позвонил ему домой в Итонвилл» и приказал «сражаться с рептилоидами». Задержанный утверждал, что его семья якобы «находится в заложниках у альфа-ящерицы».

Во время ареста мужчина громко кричал, объясняя это необходимостью «привлечь внимание» окружающих и «задокументировать это для истории».

Стражи порядка предположили, что мужчина находится под влиянием стимуляторов. Один из знакомых подозреваемого рассказал, что он принимал метамфетамины для сжигания жира, а также препараты, содержащие морфин. Американца доставили в психиатрическую клинику.

В его машине обнаружили автомат Калашникова с пятью полными магазинами, заряженный пистолет, а также бейсбольную биту.

В июне прошлого года в Брюсселе объявили террористическую тревогу, которая впоследствии оказалась ложной. Подозреваемый, который сам же позвонили в полицию, заявил, что у него пояс со взрывчаткой. Приехавшие стражи порядка выяснили, что это муляж. Подозреваемый действовал в состоянии умственного расстройства.