Турист ошибся странами и осознал это в аэропорту

Турист из Великобритании приобрел билет в город Сан-Хосе в американском штате Калифорния, а не в столицу Коста-Рики и осознал это только по приезде в аэропорт. Об этом он написал на своей странице в Facebook, на историю обратило внимание издание The Independent.

Стивен Робертс из британского города Лидса планировал провести отпуск в Коста-Рике. Он накопил денег, приобрел билет и в нужный день отправится в аэропорт. Прибыв в лондонский Хитроу, Стивен узнал, что его друзья летят рейсом из другой воздушной гавани — Гатвика.

Осознав свою ошибку, 31-летний британец был вынужден обменять билеты. Он потратил на это 1000 фунтов стерлингов (79 тысяч рублей), пишет издание. В Facebook Робертс посетовал, что путешествие стало в результате слишком дорогим, и призвал не доверять туроператорам при заказе билетов.

Расстояние между Сан-Хосе в США и Коста-Рике составляет 6500 километров.

The Independent отмечает, что Робертс — не единственный, кто подобным образом ошибся с покупкой билетов. В прошлом году британцы Рикелла Хэкин и Бэн Мэрлоу случайно забронировали рейсы в Лас-Вегас из города Бирмингема, расположенного не в Великобритании, а в штате Алабама (США). Тогда паре удалось обменять билеты без финансовых потерь.