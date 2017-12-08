В сети обнаружили самую прожорливую японку

В сети обнаружили YouTube-канал жительницы Японии Юки Киношиты (Yuka Kinoshita), которая прославилась в интернете своей прожорливостью. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает портал Kotaku.

Как утверждается в материале издания, Киношита переводится с японского как «красивая девушка, которая много ест». На ее канале опубликовано множество видео, на которых она поедает огромные порции самых разнообразных блюд. Например, за раз Киношита может съесть несколько ведерок курицы, несколько бургеров, пару килограммов лапши, выпить несколько литров газировки и заесть все это ведерком ванильного мороженого. «Для нее это как разминка», — отмечают в Kotaku.

Видео: Yuka Kinoshita / YouTube

В одном из роликов девушка попыталась съесть 100 гамбургеров, но остановилась только на 62 — у нее закончилось отведенное на трапезу время. Во время еды Киношита не забывает и про подписчиков, с которыми она делится впечатлением о том или ином блюде, описывает его плюсы и недостатки.

В Kotaku объяснили повышенную прожорливость блогерши необычайно быстрым метаболизмом, который позволяет употреблять десятки тысяч калорий за один ужин и совершенно не толстеть.