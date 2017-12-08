Бизнесменам из Швейцарии рассказали о подмосковных индустриальных парках

Делегация Московской области презентовала инвестиционные возможности региона швейцарским бизнесменам в Цюрихе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 8 декабря.

Заместитель министра инвестиций и инноваций Антон Логинов рассказал участникам роуд-шоу, что в Подмосковье в настоящее время работают порядка 43 индустриальных парков, к концу следующего года планируется довести их число до 60. «Мы в каждом муниципальном образовании планируем сделать минимум по одному индустриальному парку, чтобы инвестор смог найти именно ту площадку, которая ему интересна», — добавил он.

Экономический советник посольства России в Швейцарии Сергей Лысиков, в свою очередь, заявил, что швейцарский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Московской областью. Он также подчеркнул, что в течение последних шести лет ни одна швейцарская компания не покинула российский рынок.

Накануне Логинов отметил давние партнерские отношения двух стран.

Подмосковная делегация прибыла в Швейцарию 6 декабря. В ходе визита члены регионального правительства посетили города Фрибур, Базель и Цюрих. В частности, в Фрибуре они осмотрели академию профессиональной подготовки управляющего персонала и специалистов молочной отрасли и АПК. В результате стороны договорились разработать совместные программы обучения сыроваров и фермеров.