Чемпион мира по биатлону посочувствовал отстраненным от Олимпиады россиянам

Чемпион мира по биатлону Йоханнес Бе посочувствовал российским спортсменам, отстраненным от участия в Олимпийских играх 2018 года. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Для спорта важно, чтобы он оставался чистым. Думаю, МОК принял правильное решение, ведь у них были все факты и информация. Я не судья, и могу оценивать ситуацию только по тому, что они говорят. Я особо ничего не могу сделать. Сочувствую россиянам», — заявил Бе.

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Норвежец выразил уверенность в том, что теперь в Олимпиаде примут участие только «чистые» спортсмены.

Россияне отстранены от Игр-2018 по решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам расследований допинговых махинаций. Спортсмены, которые докажут свою непричастность к запрещенным препаратам, смогут соревноваться под нейтральным флагом.

Президент Владимир Путин заявил, что отечественным атлетам будет позволено ехать на Олимпиаду в таком статусе. Он отметил, что препятствий для этого власти устраивать не будут.

Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.