Клиенты Сбербанка столкнулись с третьим за неделю сбоем в работе

Клиенты Сбербанка в пятницу вновь столкнулись с ограничением в обслуживании из-за сбоя в работе кредитной организации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя банка.

«По техническим причинам часть клиентов могли столкнуться с некоторыми ограничениями при обслуживании в отделениях Сбербанка в Москве», — заявили в пресс-службе банка. Также уточнили, что в настоящее время проблема устранена, все системы банка работают в штатном режиме.

Предыдущий сбой в работе банка произошел 4 декабря. Тогда клиенты сообщили об ошибочном списании средств со своих счетов. Также возникали сложности при проведении операций с картами на терминалах и в торговых сетях.

30 ноября клиенты крупнейшего банка России также столкнулись с проблемами при проведении операций по картам.